Com Magic Paula na arquibancada, Blumenau enfrenta Corinthians pela Liga de Basquete Feminino

Esporte 21/02/2017 | 10h01

A noite de hoje será mágica para os fãs de basquete. Depois do fim de semana das estrelas da NBA, a liga norte-americana masculina da modalidade, será a vez de o Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, se transformar num palco de celebração para os fãs da bola laranja. As meninas de Blumenau recebem o Corinthians, às 20h, em partida válida pela sétima rodada da primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF). Com direito à presença da ex-jogadora Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula. Ela é convidada da federação catarinense para abrilhantar a noite, distribuir autógrafos e atender o público.



Para quem nasceu em meio aos anos 2000 e só ouviu falar de Paula ou a conhece de consultas ao Google, cabe uma apresentação. Entre as inúmeras conquistas, destaque para o inédito título de campeã mundial em 1994 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 com a Seleção Brasileira. Detém ainda títulos regionais, nacionais e internacionais nos clubes por onde passou. Deixou as quadras em 2000 e se transformou em dirigente esportiva. Em 2004 criou o Instituto Passe de Mágica, onde atua na gestão e execução de projetos sociais e esportivos. Integra o Hall da Fama do basquete feminino desde 2005.



Por tudo isso, é uma referência do basquete feminino. E como a entrada na Galegão é gratuita, você não vai perder essa oportunidade, né?



— Estou feliz por estar em Blumenau e poder proporcionar isso para as meninas. A Paula é um ícone do basquete brasileiro e mundial e será muito importante para o basquete – comemora João Camargo Neto, treinador do time de Blumenau, destacando que a ex-atleta comandará uma clínica às 17h, no local do jogo.



Convidada à parte, o duelo tem atrativos por si só. O Corinthians é o líder da LBF e vem a Blumenau com apenas uma derrota em 12 jogos. As donas da casa, por sua vez, tentam a reabilitação no torneio após duas derrotas na rodada anterior, em Recife. Em 5º lugar, com 15 pontos (dois a menos que o Sampaio Corrêa-MA, 4º colocado), as blumenauenses lutam por uma vaga no G-4, em busca dos playoffs semifinais. Para isso, surpreender o líder é fundamental:



— O nosso grande desafio é empregar uma defesa agressiva e organizada, que diminua o volume de jogo de algumas jogadoras delas como a ala Baker e a pivô Damiris. E no ataque temos que imprimir a transição com velocidade – pondera o comandante blumenauense.



No entanto, Camargo terá que lidar com desfalques. Recuperando-se de uma lesão no tornozelo direito, a armadora Cacá não enfrentará o Timão. A pivô Fabiana ainda se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo e é dúvida. Por conta do desempenho nos jogos que abriram o returno da LBF, a equipe paulista emplacou duas atletas na Seleção da Semana 6: a armadora Melissa Gretter e a pivô Damiris. Blumenau também teve uma atleta indicada: a ala Leila.