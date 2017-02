"Conhecemos bastante esse time do Brusque", afirma treinador do Corinthians antes de duelo pela Copa do Brasil

Copa do Brasil 28/02/2017 | 22h24

Parecia até dia de jogo, mas era só o primeiro treino do Corinthians em Brusque antes da partida contra o time da cidade nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Recebidos por uma calorosa torcida que lotou o Estádio Augusto Bauer para ver o treino, os jogadores do Timão fizeram um coletivo e treinaram cobranças de falta e pênalti sob o comando do técnico Fábio Carille.



O principal destaque foi o meia Jadson, que tem feito trabalhos físicos e se prepara para estrear com a camisa do Corinthians em 2017. Ele treinou entre os reservas e deve ser opção de Carille para o decorrer da partida. Em coletiva após o treino, o técnico disse que conhece as armas do adversário catarinense e agradeceu o calor da torcida brusquense:



— Pedi para que o treino hoje fosse aberto, é muito bom ter esse calor da torcida, ainda mais numa região em que o time não costuma jogar, acho que é a primeira vez na história que o Corinthians joga aqui — comentou.



Com a partida decidida em jogo único, com pênaltis em caso de empate, Carille espera ver o seu time marcando o Brusque em pressão na saída de bola e valorizando a posse, em busca de um gol para definir a classificação.



— A gente conhece bastante o time do Brusque, hoje em dia não tem mais como esconder. Assistimos os últimos quatro ou cinco jogos deles para não sermos surpreendidos.



A partida está marcada para às 21h45min no Estádio Augusto Bauer e todos os ingressos já foram vendidos. O Corinthians deve jogar com a seguinte escalação:

Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Felipe Bastos, Romero e Léo Jabá; Kazim.