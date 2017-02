Corinthians faz treino aberto em Brusque com estádio lotado

Copa do Brasil 28/02/2017 | 20h05 Atualizada em

Treino do Corinthians em Brusque, no Estádio Augusto Bauer. Brusque e Corinthians fazem jogo nesta quarta pela Copa do Brasil Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

A equipe do Corinthians treina na noite desta terça-feira no Estádio Augusto Bauer para conhecer o campo e se preparar para o jogo contra o Brusque, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira.



Os jogadores do Timão deixaram o hotel onde estão hospedados, no Centro da cidade, e foram ovacionados pelos torcedores que se aglomeravam na porta do estabelecimento.



O ônibus seguiu para o estádio escoltado pela Polícia Militar. quando a equipe chegou, o Augusto Bauer estava sem luz, por conta de uma chuva que caiu no início da noite. Os torcedores pareceram não se importar e formavam um mar de gente na Avenida Lauro Muller, onde fica o acesso ao estádio.



O problema da luz foi corrigido e os portões foram abertos para que a torcida pudesse acompanhar o treino. Em poucos minutos o Augusto Bauer ficou lotado de torcedores do Corinthians que foram mostrar o apoio ao clube.



