De volta para casa, Rio do Sul enfrenta Valinhos pela Superliga

23/02/2017 | 15h01

Depois de uma série de jogos longe de casa, a equipe de Rio do Sul volta a jogar nesta quinta-feira no Ginásio Artenir Werner pela Superliga Feminina de Vôlei. Às 20h15min, elas recebem o Renata Valinhos/Country-SP. A quatro rodadas do fim da primeira fase da competição, as rio-sulenses não têm mais chances de classificação para os playoffs.

O treinador da equipe, Pedro Castelli Filho, teve uma baixa nos últimos dias. A ponta Fran Stedile não faz mais parte do time. Ela recebeu uma proposta para jogar na Indonésia e não será mais relacionada. Por outro lado, a ponta Kasiely, que teve problemas musculares que a deixaram de fora em quatro partidas da equipe na Superliga, retorna à equipe.

Castelli ressalta que mesmo sem ter chances de classificação, a equipe mantém o trabalho de treinos e concentração para os últimos compromissos.

— Temos a responsabilidade de fazer bons jogos e buscar mais pontos no campeonato. E acredito que o jogo contra Valinhos tem um fator diferenciado, pois depois deles terem conseguido sua primeira vitória na Superliga, eles vão querer jogar com um ritmo forte e precisamos estar muito preparados — comentou.