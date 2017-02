Em busca da reabilitação, meninas de Blumenau voltam à quadra pela LBF nesta quinta-feira

Na cesta 23/02/2017 | 14h02

As meninas de Blumenau voltam à quadra nesta quinta-feira pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Às 20h, elas recebem novamente o Corinthians/Americana-SP, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, em jogo válido pela segunda rodada do returno da LBF. A entrada é franca. Este será o segundo duelo entre as equipes esta semana. Na terça-feira, também no Galegão, as paulistas levaram a melhor e venceram por 68 a 60.



O time paulista é o líder da competição e ostenta uma campanha quase irretocável: em 13 jogos, perdeu apenas uma vez. As blumenauenses, por sua vez, tentam a reabilitação. A equipe comandada por João Camargo Neto ocupa a quinta posição, com três vitórias e 10 derrotas.



A expectativa do treinador é que o time consiga imprimir o ritmo de jogo apresentado na terça-feira, quando fez frente ao líder, mas com um número menor de erros, em especial na reta final da partida, preponderante para o resultado negativo.