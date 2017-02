Em casa, vôlei de Blumenau busca a terceira vitória na Superliga B

Vôlei 11/02/2017 | 11h01

Com duas vitórias e três derrotas até agora namasculina de vôlei, o time de(Apan/Barão/Cremer/FMD) não tem muitas opções para a partida de sábado à noite contraO adversário vem embalado pelo triunfo diante dona última rodada, resultado que fez a equipe se juntar ao embolado grupo do meio da tabela. Já os blumenauenses somame precisam da vitória para voltar a estar entre os quatro primeiros.. O jogo será às 19h, no ginásio da Escola Barão do Rio Branco.