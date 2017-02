Em clima de decisão, Brusque faz tese de fogo contra o Avaí pelo Estadual

Catarinense 2017 18/02/2017 | 08h03

É só a sexta rodada, mas por tudo que envolve o duelo entre Avaí e Brusque no domingo, às 10h, na Ressacada, ele tem ares de decisão. Separados por quatro pontos, líder e vice se enfrentam há quatro rodadas do fim do primeiro turno do Campeonato Catarinense. O resultado do confronto pode encaminhar o título do Leão da Ilha ou abrir de vez a briga pela Taça Club Atlético Nacional, que será entregue ao vencedor da primeira fase da competição. A torcida do time do Vale será reforçada por fãs de Chapecoense, Criciúma e Figueirense, que ainda vislumbram chances de erguer a taça.



Embalado por três vitórias seguidas e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o time comandado pelo técnico Pingo terá um teste de fogo. Desde que o treinador assumiu o time, o Brusque disputou e venceu os três compromissos no gramado do Estádio Augusto Bauer. Domingo fará o primeiro jogo longe da torcida, contra o líder do Estadual e único invicto, e num horário incomum. Nada que abale o comandante:



— O horário é ruim. Mas a cada jogo que passa a confiança dos atletas vai aumentando e o futebol melhorando. Vivemos uma sequência boa, contra adversários fortes. O jogo com o Avaí é uma decisão. Para nossas pretensões no campeonato temos que vencer.



Num misto de adrenalina e emoção, o treinador confessa ter dormido tarde e muito pouco entre quinta e sexta-feira. Deitou na cama às 4h e acordou pouco depois das 7h, já pensando no plano de jogo para o compromisso de domingo. Adepto da máxima futebolística de que “em time que está ganhando não se mexe”, mandará a campo no domingo o mesmo time que venceu o Remo quinta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico exige inclusive dos atletas a mesma intensidade e disposição, para fazer aquilo que ninguém ainda conseguiu: vencer o Avaí.



— Temos que ter coragem e jogar bola. Não dá para ficar lá atrás, esperando o Avaí. Atacar quando tivermos a bola e procurar o gol — pondera o treinador.



Abater o Leão em sua própria toca não é novidade para Pingo. Há exatos dois anos, última vez que pisou na área técnica do Estádio Aderbal Ramos da Silva, o treinador deixou a Ilha da Magia com os três pontos na bagagem. À frente do Metropolitano, no dia 19 de fevereiro de 2015 comandou o triunfo do Verdão por 2 a 1, com gols de Ariel e Altino, em partida que marcou a reação do time de Blumenau no Estadual rumo a uma vaga no hexagonal semifinal. Feliz pela lembrança, pondera que o momento é outro:



— Cada jogo é uma história. A situação agora é diferente. É uma decisão e a gente vai com muita moral – pontua.