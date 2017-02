Ingressos quase esgotados para Brusque e Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil 23/02/2017 | 16h54

Se você planeja assistir o jogo entre Brusque e Corinthians dia 1º de março pela segunda fase da Copa do Brasil em algum lugar do Estádio Augusto Bauer é melhor se apressar. Ou tentar contato com alguém que esteja próximo da Rodovia Antônio Heil, em Brusque. É que os 4 mil ingressos para a partida estão quase esgotados.

Pouco mais de 150 bilhetes ainda estão à disposição na loja da Havan, que fica na SC-486, único ponto de venda dos bilhetes. A expectativa da diretoria do clube é que as entradas restantes se esgotem nas próximas horas, assim como aconteceu com boa parte dos 3,5 mil ingressos disponibilizados no início da tarde.

De acordo com André Rezini, um dos membros da diretoria de Futebol do Brusque, um lote com 500 entradas foi vendido à direção do Corinthians. O número é um pouco maior do que os 10% determinados por lei para o time visitante. O aumento se deu por causa do veto da CBF à instalação de uma arquibancada metálica, que aumentaria a capacidade do estádio e faria com que os corintianos tivessem mais espaço e ingressos à disposição.

Rezini desmentiu novos rumores da venda do mando de campo. Ele confirmou que na semana passada o clube foi procurado por representantes de Maringá, Cuiabá e Brasília, mas reforçou que a diretoria optou por manter o duelo histórico na cidade. Conforme o dirigente, uma das propostas seria de R$ 1 milhão líquido para o clube.