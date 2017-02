Inter de Lages faz valer fator casa e bate Almirante Barroso por 2 a 0

Catarinense 2017 01/02/2017 | 23h13

Se em 1971, a última vez que Inter de Lages e Almirante Barroso se enfrentaram no Campeonato Catarinense o time de Itajaí levou a melhor – com uma vitória e um empate nos dois duelos –, em 2017 essa história mudou. Em um jogo marcado pelo equilíbrio e de poucas chances de gol ontem no Estádio Vidal Ramos, em Lages, a equipe da casa fez valer o mando de campo e faturou os três primeiros pontos no Estadual. O Barroso, por sua vez, segue com um ponto.



Com um gol em cada tempo, o Colorado lageano bateu o Barroso por 2 a 0. Na primeira etapa, logo aos 10, os lageanos fizeram a festa. Jefinho recebeu passe de Parrudo e chutou na saída do goleiro para abrir o placar.



A intensidade da partida diminuiu e as chances de gol praticamente cessaram até o intervalo. Na etapa complementar, o jogo ganhou mais movimentação. Aos 40, o Inter deu números finais ao placar. Parrudo foi à linha do fundo e cruzou para a área, onde Enercino fez bela jogada individual antes de chutar e marcar o segundo gol.



Os dois times voltam à ação no fim de semana, pela terceira rodada do turno do Estadual. No sábado, às 19h30min, o Barroso vai ao Oeste do Estado enfrentar a Chapecoense. Antes, às 17h, o Colorado lageano enfrenta o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli.