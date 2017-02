Metropolitano é derrotado fora de casa pelo Criciúma

Catarinense 2017 25/02/2017 | 18h29 Atualizada em

Fora de casa o Blumenau foi derrotado pelo Criciúma por 5 a 4 no Estádio Heriberto Hulse. O, que precisava da vitória para sair da sétima colocação após derrota diante da Chapecoense , sofreu mas e não conseguiu sair vitorioso do campo no Sul do Estado., do Verdão, aos dois minutos do primeiro tempo, o adversário conseguiu empatar a partida. O gol de, do, veio 10 minutos após a finalização do Metropolitano, aos 12 do primeiro tempo.O time visitante, que mandou bem no início do primeiro tempo ao manter um bom ritmo de jogo, perdeu o pique, mas se recuperou ao longo da partida.Noentrou em campo mais organizado, mas aos oito minutos de jogo em uma jogada ensaiada,, virou o jogo durante uma falta. Seis minutos depois, aos 14 do segundo tempo, os donos da casa marcaram o terceiro gol na partida.foi o responsável pela finalização.:: Veja a tabela de jogos e a classificação do Catarinense 2017 Imediatamente após mudanças de Cesar Paulista na equipe do Verdão, o reservaentrou em campo e na primeira jogada finalizou, diminuindo o placar para 3 a 2, aos 18 minutos do segundo tempo. Não demorou para que ficasse tudo igual de novo. Cinco minutos depois, ofinalizou comempatando a partida no Heriberto Hulse, aos 23 minutos.Em um jogo de vira-vira viroooou, o Verdão marcou mais um., que já havia feito o terceiro gol do time de, finalizou aos 31 minutos e virou o jogo, de novo, deixando o placar no 4 a 3. Mas, como fora de casa nada tem sido fácil para o Verdão, Valkenedy marcou um gol contra aos 38 minutos do segundo tempo. O placar ficou no 4 a 4 por apenas seis minutos.:: Leia mais notícias do Metropolitano Os donos da casa dominaram e marcaram com Caíque, o quinto gol do time e o nono do jogo.Na próxima partida, domingo, oencara ono Estádio do Sesi e o Criciúma joga contra a Chapecoense, em Chapecó.Edson, Ricardinho, Raphael Silva, Diego Giaretta, Marlon, Barreto (Caíque), Douglas Moreira, Alex Maranhão, Caio Rangel, Pitbull, Hélio Paraíba (Pimentinha). Técnico: Deivid.Vilar, Maranhão (Breno), Willian, Elton, Valkenedy, Rodolfo, Elber, Carrasco (Alemão) e Mazinho; Sabiá e Paulo Victor (Alisson). Técnico: Cesar Paulista.Paulo Victor (M), aos 2' primeiro tempo; Hélio Paraíba (C), aos 12' do primeiro tempo; Ricardinho (C), aos 8' do segundo tempo; Giaretta (C), aos 14' do segundo tempo; Alemão (M), aos 18' do segundo tempo; Sabiá (M), aos 23' e aos 31' do segundo tempo.Leandro Messina Perrone, auxiliado por Neusa Ines Back e Clair Dapper.Hélio Paraíba, Pitbull (C); Breno, Rodolfo (M);: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.1.576R$ 14.725,00