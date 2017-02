2 a 1 02/02/2017 | 23h27

Metropolitano luta até o fim, esbarra nos erros ofensivos, e é derrotado pelo Avaí

Resultado acabou com boa sequência do Verdão jogando na Ressacada

Denilson foi o autor dos dois gols do Avaí na partida. Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Augusto Ittner augusto.ittner@santa.com.br

No futebol, os treinadores estudam, organizam o time e trabalham durante a semana. Definem estratégias, montam jogadas ensaiadas e esperam que os jogadores possam executá-las dentro de campo. Tudo isso por um objetivo específico: fazer gols. Agora se isso não ocorre, cria-se um problema. Sem balançar as redes um time pode, na melhor das hipóteses, empatar em 0 a 0. Foi o que ocorreu com o Metropolitano na estreia contra o Tubarão, por exemplo.



Nesta quinta-feira a bola até entrou, mas não foi suficiente para garantir a primeira vitória para o Verdão no Campeonato Catarinense. Isso porque em dois vacilos defensivos, Denilson — aos oito do primeiro tempo e 22 do segundo — se tornou o principal responsável por decretar a vitória do Avaí por 2 a 1. O único gol do Verdão foi anotado pelo atacante Sabiá, aos 39 da etapa final.



E não foi por falta de oportunidade. Tendo que correr atrás do prejuízo desde o começo do confronto, o Metropolitano conseguiu criar boas chances e bater de frente com o adversário. Com o avanço do lateral-esquerdo Juninho — um dos pedidos do técnico Cesar Paulista para o confronto — o time de Blumenau conseguiu encontrar espaços em meio à defesa do Avaí. O sucesso, porém, veio tarde demais. Esbarrando principalmente na ineficiência ao finalizar, o Metrô até tentou, insistiu, mas gol demorou a sair. Quando conseguiu ultrapassar a meta do goleiro Kozlinski, já era tarde.



O resultado negativo acabou com a boa sequência que o Metropolitano tinha jogando na Ressacada. Desde 2012 — três jogos e três vitórias — em Florianópolis o clube não era derrotado pelo Avaí. Para o volante Elber, o Verdão até conseguiu jogar de igual para igual – o que de fato aconteceu —, mas a desatenção no começo da partida foi crucial para aquilo que se desenrolou na sequência.



– Jogamos bem, encaramos eles e não tivemos medo. Mas o gol não saiu quando tinha que sair. Não podemos desanimar. Temos um clássico domingo e precisamos corrigir os erros para poder vencer – destacou em entrevista à rádio Nereu Ramos.



Sem descanso, os jogadores do Metropolitano se reapresentam nesta sexta, às 16h, na Associação da Altona. Os atletas que atuaram contra o Avaí devem fazer um trabalho tático leve já pensando no clássico contra o Brusque, domingo, às 17h. Sábado pela manhã o técnico Cesar Paulista comanda no Estádio do Sesi o último treino antes da terceira rodada. Já o Leão da Ilha viaja ao Sul do Estado na partida que encerra a próxima rodada. Os comandados de Claudinei Oliveira vão encarar o Tubarão no Estádio Domingos Silveira Gonzalez, às 19h30min.



AVAÍ 2



Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson, Marquinhos (Vitor) e Diego Jardel (Lucas de Sá); Denílson (Toshi) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.



METROPOLITANO 1



Vilar; Maranhão, Maurício, Elton e Juninho; Carrasco (Jean Moser), Elber, Valkenedy e Thiago Cristian (Mazinho); Charles (Paulo Victor) e Sabiá. Técnico: Cesar Paulista.



Gols: Denilson (A) – 8 do 1ºT e 22 do 2ºT, e Sabiá (M) – 39 do 2ºT.

Amarelos: Luan (A), Elton (M), Maranhão (M) e Thiago Cristian (M).



Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Berkembrock e Eli Alves. Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis.