Metropolitano vai a Criciúma e joga em busca da recuperação no Estadual

Perder é ruim, ser goleado é pior ainda. O revés sofrido diante da Chapecoense derrubou o Metropolitano para a sétima posição, com oito pontos, e voltou a acender a luz de alerta. Um novo tropeço diante do Criciúma neste sábado, às 16h30min, combinado com outros resultados, pode colocar o Verdão na zona do rebaixamento ao final da rodada.

Para evitar que isso aconteça, a palavra de ordem é recuperação. E ela passa pela consistência defensiva. Até a bola começar a rolar (boiar primeiramente) na Arena Condá quarta-feira, a equipe havia sofrido apenas três gols. E o poderio ofensivo do adversário é considerável: o Tigre tem um dos melhores ataques, com 10 gols marcados, ao lado de Avaí, Chapecoense, Figueirense, Inter de Lages e Almirante Barroso.

O técnico Cesar Paulista terá que mexer na equipe. Suspenso, o lateral Juninho nem viajou para o Sul do Estado. Dará lugar a Rodolfo. O comandante também tem dúvidas na formação do ataque, entre Paulo Victor e Jean Moser.

O Metrô tem contra si ainda um histórico complicado no Heriberto Hülse: em 17 jogos, deixou o Majestoso sem perder em apenas seis oportunidades, conforme dados de Rafael Dalagnolo. A última vitória em Criciúma foi em 2012, por 3 a 2, com gols de Pantico, Rafael Costa e Thiago Cristian.