Paratletas de Blumenau são convocados para o Pan-Americano de Jovens

Esporte 25/02/2017 | 08h03

. Dois blumenauenses que integram o programa dena cidade foram convocados para representar a delegação brasileira nos. As competições irão ocorrer em São Paulo, entre 15 e 25 de março., meia-atacante do futebol 7 — para atletas com paralisia cerebral e distúrbios neurológicos — embarca dia 11 para a fase final de treinamentos. Já, 16 anos, irá disputar a medalha no tênis de mesa. Ambos são frutos de um trabalho capitaneado em Blumenau pela incansável coordenadora do projeto na cidade