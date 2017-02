Rio do Sul é superado por Oscasco-SP em jogo com casa cheia

Superliga 03/02/2017 | 23h45

Em noite quente e de casa cheia, Rio do Sul não conseguiu manter o alto nível de jogo durante toda a partida contra o Vôlei Nestlé/Osasco-SP, pela Superliga. O torcedor que lotou o ginásio Artenir Werner até tentou empurrar as meninas, mas o adversário não deu chances e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/18.

Ainda sem contar com Kasiely por problemas musculares, Rio do Sul teve que mostrar valentia diante do adversário que hoje é o terceiro colocado na competição nacional. Nayara, recuperada de lesão no tornozelo direito, saiu do banco e teve boa atuação.

O jogo parecia difícil desde o começo, com bom rendimento do ataque dos dois lados. A eficiência do bloqueio das paulistas desequilibrou e garantiu o triunfo parcial.

Veja mais informações do vôlei

No segundo set, Rio do Sul manteve a postura ofensiva, mas ao longo do set os erros atrapalharam o avanço no placar. Seguro, o time paulista tinha nas mãos de Tandara e Bia suas principais jogadas.

Os erros do time da casa comprometeram também o terceiro set. As rio-sulenses viram Osasco manter o bom trabalho ofensivo com maestria e fechar a partida em 3 sets a 0.

Veja as últimas notícias

A equipe do Alto Vale terá dois compromissos na próxima semana. No dia 8 enfrenta o Rexona/Sesc-RJ, no Rio de Janeiro, às 19h30min. Logo após viaja para Belo Horizonte, onde joga contra o Camponesa/Minas, no dia 10. Em casa, Rio do Sul se reencontrará o torcedor apenas no dia 23, quando pega o Renata/Valinhos-SP.