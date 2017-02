Sabiá desencanta e Metrô vence o Inter de Lages no Sesi

Catarinense 2017 19/02/2017 | 19h07

O que antes era preocupação com a zona de rebaixamento se transformou em festa para o torcedor do Metropolitano no Estádio do Sesi. Diante do torcedor, o Verdão de Blumenau bateu o Inter de Lages por 1 a 0 neste domingo e chegou a oito pontos na classificação.



O único gol da partida foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo. Após pelo menos quatro chances claras desperdiçadas, de pênalti Sabiá garantiu o triunfo do clube blumenauense, que subiu momentaneamente para a quarta colocação. Com a pressão do Colorado da Serra, o fim de jogo ainda foi de fortes emoções para o torcedor.



Na quarta-feira, o Metropolitano viaja até o Oeste do Estado para encarar a Chapecoense, às 21h45min na Arena Condá. Já o Inter recebe em casa o Joinville, que vem de derrota para o Tubarão, também na quarta, às 19h30min.