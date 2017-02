Metropolitano 17/02/2017 | 08h44

Trípodi é liberado para fazer exercícios de transição

Boa notícia para o torcedor do Metrô

O jogador de 29 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante um treinamento Foto: Guilherme Furtado / Divulgação

A quinta-feira foi de boa notícia para o torcedor do Metropolitano. Pelo menos fora de campo. O atacante Mariano Trípodi recebeu a autorização do médico após cirurgia no joelho esquerdo para começar a fase de transição da reabilitação. Com a cicatrização do procedimento cirúrgico em bom estágio, a partir da próxima semana o atacante argentino começará a fazer fisioterapia no campo, com exercícios técnicos e de movimentação.



O jogador de 29 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante um treinamento na pré-temporada, ainda no início de janeiro. A estimativa inicial era de que ele ficasse afastado por quatro meses dos gramados. Ainda é cedo para qualquer prognóstico, mas a evolução do atleta é surpreendente e ele pode encurtar o tempo de recuperação.