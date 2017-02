Vice-campeão brasileiro, atirador de Blumenau volta os olhos para a Olimpíada de Tóquio

Tiro ao prato 24/02/2017 | 07h01

Teófilo Ribeiro Neto está na fossa e, diferentemente do que você pode pensar, isso é uma das melhores coisas que já aconteceu com o atirador de 37 anos. Praticante antes apenas do trap americano — uma modalidade amadora do tiro ao prato — o pernambucano radicado em Blumenau agora se arrisca na fossa olímpica, que integra o quadro dos Jogos Olímpicos e estará em Tóquio daqui a pouco mais de três anos. Atual campeão com a equipe blumenauense da primeira etapa do Campeonato Catarinense, Teófilo quis dar um passo um pouco mais largo na curta carreira.

Em sua espingarda calibre 12, a bandeira do estado natal se destaca. Nascido em Jataúba, polo têxtil da moda íntima — uma espécie de Ilhota pernambucana, digamos assim —, Teófilo veio para o Vale do Itajaí há 12 primaveras a trabalho. Aqui, conheceu a mulher que viria a ser sua esposa, constituiu família e, em 2014, foi apresentado ao tiro esportivo. Foi em uma visita ao Clube Blumenauense de Caça e Tiro três anos atrás que ele escolheu o esporte. Hobby? Segundo ele, não.

— Não consigo assumir algum compromisso e entrar apenas para brincar. Tem que mergulhar de cabeça. Sempre faço isso — afirma Teófilo que, apenas um ano depois de dar os primeiros tiros, foi vice-campeão do Mundial nos Estados Unidos.





A motivação para entrar em uma modalidade olímpica veio com os bons resultados em competições estaduais e nacionais — para se ter ideia, ele acertou todos os 100 tiros ao prato durante o Catarinense, realizado há duas semanas. Com a dificuldade de não poder treinar fossa olímpica em Blumenau, Teófilo precisa encaixar as viagens para Curitiba com a rotina de empresário e pai de família. Nada que seja um empecilho.



Mesmo com todos os obstáculos, ele disputou no fim de semana passado sua primeira competição na nova modalidade e garantiu a medalha de prata na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, com 118 acertos em 125 tentativas no total. O número é considerado índice mundial, suficiente para que ele garanta vaga nas olimpíadas, caso mantenha regularidade.

— O resultado surpreendeu a mim mesmo, não só quem estava acompanhando. Nunca imaginei que pudesse ter um desempenho como esse logo na minha primeira participação – conta empolgado o atirador, que chegou a receber os cumprimentos do técnico da Seleção Brasileira da modalidade.



Confiança e

pés no chão

A participação no Brasileiro empolgou, mas mesmo sem esconder o sorriso, Teófilo prefere colocar os pés no chão e reluta em falar sobre Tóquio-2020 — embora seja, inevitavelmente, seu grande objetivo para os próximos anos. Humilde, o pernambucano de nascimento, mas blumenauense de coração, não descarta que o resultado conquistado no fim de semana tenha sido apenas uma obra do acaso.

— Pode ter sido sorte de principiante ou então um dom que sempre tive. Não sei. Gosto de atirar e é isso que quero — conta, enquanto veste o colete, coloca os óculos e saca a arma usada para os treinos do dia a dia e que serão seus companheiros na busca por um sonho que pode misturar o sotaque nordestino com o japonês nos próximos jogos olímpicos.

A FOSSA OLÍMPICA

• O objetivo na prova é de acertar todos os 125 pratos de 11cm de diâmetro – ou 75, no caso das mulheres.



• Os seis atiradores com mais acertos, garantem vaga em uma final, em que são disputadas as medalhas.



• O tiro só é considerado bom caso quebre um pedaço visível para o árbitro, por menor que seja.



• Os pratos são lançados a 15 metros de distância, variando em ângulos de 45° à esquerda e 45° à direita.



• Em média, o prato sai das máquinas lançadoras a 100km/h, e é acionado pelo atirador por um comando de voz.