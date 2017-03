Blumenau inicia nesta terça-feira caminhada pelo acesso ao NBB

Basquete Masculino 07/03/2017 | 07h31

No fim da década de 1990 e início dos anos 2000, era só a bola laranja começar a quicar que o Galegão lotava. As arquibancadas de cimento e o telhado de zinco faziam parte de uma estrutura que, embora simples, era o grande palco do esporte em Santa Catarina. O velho Ginásio Sebastião Cruz viu muitas histórias, vitórias heroicas, derrotas decepcionantes e assim como o basquete masculino de Blumenau, teve de passar por uma reestruturação para voltar ao nível ideal.

Demorou alguns anos, é verdade — 16, para ser mais exato —, mas hoje o tradicional ginásio se reencontrará com os quiques da bola, as cestas de três e as bandejas, em um jogo válido por uma competição nacional – a última partida jogada lá, pelo Campeonato Nacional de 2001, ocorreu em 13 de maio, quando Milton Setrini, o Carioquinha, comandava o time blumenauense.

Às 20h de hoje, pontualmente, a bola vai subir para a apresentação do novo Galegão ao basquete masculino de Blumenau em jogo válido pela segunda divisão do Novo Basquete Brasil (NBB). À procura de apenas uma vaga na elite, o time terá um caminho difícil nos 30 passos que dará na Liga Ouro. A começar pelo adversário de hoje, Joinville, que tenta ressurgir após abdicar do NBB em 2013 e focar o trabalho apenas com atletas pratas da casa. Com um pouco mais de investimento, o time fez contratações e promete bater de frente com Blumenau.

A equipe da casa, por sua vez, também contratou. E não foi pouco. Desde dois jogadores norte-americanos — Deonta Stocks e Tarvin Gaines, que chegam durante a semana na cidade —, até velhos conhecidos como Gabriel Mineiro e Andrezão, se juntam ao grupo que foi vice-campeão Catarinense em 2016 para buscar o acesso. A renovação com o ala Luiz Semmke, destaque da equipe, também foi muito comemorada pela diretoria.

— Mesmo sabendo que iremos jogar contra times que já conhecemos, como Joinville e Brusque, ainda bate aquela ansiedade. O campeonato vai ser muito equilibrado, com equipes parecidas e todos querendo mostrar serviço — comenta Luiz.

Clube vive momento

positivo fora da quadra

O acerto com um patrocinador na sexta-feira antes do Carnaval deu ânimo para a diretoria da Associação de Pais e Amigos do Basquete de Blumenau (Apab). Fora de quadra, o presidente do clube — e técnico da equipe — Sérgio Carneiro, o Serjão, comemora a aceitação que o projeto do basquete masculino vem tendo, e é otimista quando fala nos planos para a Liga Ouro.

— Estamos vivendo hoje um momento espetacular, com tudo dando certo. A questão financeira, com vários apoiadores, está bem estabilizada. Em quadra, não tem como ser diferente: eu quero ganhar todos os jogos e ser campeão — afirma, enfático, o treinador.

BRUSQUE MANTEVE BASE DO ESTADUAL

Dos catarinenses, o Brusque foi o que menos contratou para disputar a Liga Ouro. A equipe trouxe apenas quatro jogadores para complementar o grupo: os ex-Videira Wallace e Alan, o armador Kauê, que estava em Santos (SP), além de Elizelton, pivô, que no ano passado atuou pela Liga Sorocabana. A diretoria, capitaneada por José Eurico Frota de Oliveira, o Zurico, ainda tenta convencer o experiente ala Hutch a voltar às quadras – logo após o título do Campeonato Catarinense no ano passado o atleta decidiu se aposentar. Para Zurico, a equipe corre por fora na competição:

— Nós optamos por valorizar mais o nosso pessoal que foi campeão do Estado. Como não conseguimos muitos recursos, aproveitando essa base. Fato é que quando o time entrar em quadra e a bola subir, vamos honrar o basquete de Brusque.

COMO SERÁ A LIGA OURO

• O campeonato será disputado por seis equipes, em turno e returno, com playoffs na segunda fase.

• Os times se enfrentarão quatro vezes durante a fase classificatória, somando 20 partidas.

• Além de Blumenau, Joinville, Brusque, Botafogo, Santos-AP e Contagem-MG ainda buscam o acesso.

• Os quatro melhores colocados garantem vaga aos playoffs semifinais, em melhor de cinco jogos. A decisão do campeonato também será nesse formato.

1º RODADA

• 3/3 Santos-AP 63 x 66 Botafogo

• 5/3 Santos-AP 67 x 81 Botafogo

• 7/3 Blumenau x Joinville

• 7/3 Brusque x Contagem-MG

• 9/3 Brusque x Contagem-MG

• 21/3 Blumenau x Joinville