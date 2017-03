Brusque quer confirmar o bom momento contra o Joinville

Catarinense 2017 04/03/2017 | 12h01

Os sons da bola explodindo no travessão após o chute de João Carlos e da lamentação geral nas arquibancadas após a cobrança de pênalti para fora de Carlos Alberto ainda ecoam pelo imaginário de quem pisa no Estádio Augusto Bauer após a noite mágica da última quarta-feira. Casa lotada, Corinthians em campo e o Brusque dominando as ações. A esperada vaga na terceira fase não veio. Mas ficaram a paixão do torcedor e a impressão de que o time tem potencial para buscar algo a mais na temporada. A tristeza deu lugar à confiança.



— Tem aquele cara que se contenta com pouco e tem o que busca melhorar sempre. E o nosso time é formado por jogadores que pensam e agem como a segunda opção — reflete o técnico Pingo.



A Copa do Brasil já é passado. O presente atende pelo nome de Campeonato Catarinense e sábado, às 18h30min, o Brusque, vice-líder do Estadual, tem uma parada dura pela frente: o Joinville. Apesar de o Tricolor do Norte do Estado ocupar a última posição da classificação, o duelo é tido como o mais importante da temporada.



— Para nós, esse é o jogo mais importante. É hora de confirmação, de manter o bom momento que o time vive e mostrar recuperação pela eliminação na Copa do Brasil —ondera o comandante.



Ex-jogador com um passado vitorioso com a camisa do Joinville, Pingo prega respeito ao adversário, em especial por conta da vitória sobre o São Raimundo-PA, que colocou o JEC na terceira fase da Copa do Brasil:



— O Joinville não está bem, mas tem que ser respeitado. E é em momentos como esse que cresce. Por isso, temos que jogar concentrados do primeiro ao último minuto.



Defensor da continuidade das escalações em prol da evolução do time, Pingo planeja fazer uma única mudança na equipe em relação aos 11 que iniciaram o confronto diante do Corinthians. Suspenso, o zagueiro Neguete dará lugar a Willames.



O Brusque vai a campo para sustentar uma curiosa estatística: desde que Pingo assumiu o comando técnico, a equipe está invicta no gramado do Augusto Bauer. Até aqui, são cinco partidas, com quatro vitórias e um empate.



O JOGO



Brusque



Rodolpho; João Carlos, Cleyton, Willames e Carlos Alberto; Mineiro, Boquita (Willian), Leílson e Eliomar; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso.

Técnico: Pingo.



Joinville



Matheus, Danrlei, Henrique Mattos, Max e Gustavo; Renan Teixeira, Junior Sutil, Aldair, Lucio Flavio e Alex Ruan; Marlyson.

Técnico: Fabinho Santos.



Quando: sábado, às 18h30min

Onde: Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

Arbitragem: Eduardo Cordeiro Guimarães, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Thanara Pryscilla Rosa Spezia.