Com falhas da defesa, Metropolitano perde em casa para o Figueirense

Futebol 05/03/2017 | 18h01

O Figueirense precisou só de 45 minutos para definir a vitória em cima do Metropolitano na última rodada do turno do Campeonato Catarinense neste domingo à tarde. Logo no primeiro tempo o time da Capital anotou duas vezes em bolas levantadas na área e teve tranquilidade para vencer a equipe blumenauense por 3 a 2 no Estádio do Sesi.



A bola rolou em Blumenau às 16h e logo aos 14 minutos de jogo o Figueira abriu o placar com Josa. Em um bate e rebate na área, o goleiro Régis espalmou e a bola sobrou para o meia alvinegro abrir o placar. Aos 40 do primeiro tempo o zagueiro artilheiro Bruno Alves subiu sozinho após uma cobrança de falta na área e balançou a rede.



O Metropolitano voltou para o segundo tempo disposto a se recuperar com o apoio da torcida, mas viu a situação desandar com menos de dois minutos de bola rolando, em uma lambança do zagueiro Maurício, que, na indecisão, apenas acompanhou uma bola lançada na área e deixou Elias dar o bote. O atacante do Figueira foi esperto e tocou por cima do goleiro Régis para fazer 3 a 0.



Depois disso, o time da Capital cozinhou o jogo esperando o árbitro finalizar a partida. Aos 26 do segundo tempo o Metrô até esboçou uma reação com um golaço de fora da área de Mazinho e a entrada do atacante argentino Mariano Trípodi - fazendo sua reestreia pelo time blumenauense. Parecia que o jogo ficaria no 3 a 1, mas no último lance da partida o atacante Sabiá pegou um contra-ataque em velocidade e encheu o pé para diminuir para o Verdão. Poderia ser uma reação, mas já era tarde demais e o árbitro apitou o fim de um 3 a 2 para o Figueirense.



Em má fase, o Figueirense comemorou a vitória no fim do primeiro turno de olho numa campanha melhor na segunda metade do Estadual. O Metropolitano ficou lamentando as falhas na defesa que poderiam ter mudado a história do jogo, e com a primeira derrota em casa no ano começa o segundo turno de olho na zona do rebaixamento.



Ficha técnica:



METROPOLITANO (2)

Régis; Maranhão, Maurício (Paulo Victor), Elton, Juninho; Willian, Valkenedy, Mazinho, Thiago Cristian (Trípodi); Alemão (Charles) e Sabiá.

Técnico: Cesar Paulista



FIGUEIRENSE (3)

Thiago Rodrigues; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves, Morassi; Josa, Everton, Ferrugem (Yago), João Pedro; Anderson Aquino e Elias (Índio).

Técnico: Márcio Goiano



Gols: Josa (F), Bruno Alves (F), Elias (F), Mazinho (M) e Sabiá (M).

Cartões amarelos: Maranhão (M), Elton (M), Thiago Cristian (M), Josá (F), Yago (F) e Elias (F).

Local: Estádio do Sesi, em Blumenau