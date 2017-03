Como Pingo e Fábio Carille armaram as equipes para o duelo desta quarta-feira

Os times 01/03/2017 | 14h53

O Brusque aproveitou o dia que antecedeu o jogo contra o Corinthians pela segunda fase da Copa do Brasil para testar mudanças no time que entra em campo às 21h45min desta quarta-feira no Estádio Augusto Bauer. O técnico Pingo repetiu o time e o 4-4-2 usado nas partidas do Campeonato Catarinense, mas experimentou uma mudança: a entrada do meia Boquita e o deslocamento do polivalente Carlos Alberto para a lateral esquerda, no lugar de Willian. Tanto Boquita quanto Carlos Alberto têm passagens pelo Timão. No restante do time não deve haver mudanças. A linha de frente perigosa, com Jonatas Belusso e Ricardo Lobo, está mantida.









Já no Corinthians, o treino aberto aos torcedores feito na noite desta terça serviu para tirar as últimas dúvidas do técnico Fábio Carille. Romero, Fagner e Valbuena devem voltar ao time após a vitória sobre o Mirassol.com Gabriel de volante, uma linha de quatro meio-campistas com Romero, Felipe Bastos, Maycon e Léo Jabá, com Kazin adiantado no ataque.