#VaiBruscão 01/03/2017 | 23h29

Inês da Silva, 61 anos, é a mão abençoada doque alimenta o torcedor faminto durante o jogo. Residente do Augusto Bauer há mais de 40 anos, conta que é da época de Paysandu e Carlos Renaux, e viu os dois se tornarem o Brusque.Sem parar de mexer a panela, pois nem dá tempo de fazer estoque de pipoca, revela ainda no intervalo que as vendas já estão melhores que em jogos normais:— Hoje só saímos daqui de madrugada!