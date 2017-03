Elber e Júnior Fell desfalcam o Metrô domingo contra o Figueirense

Campeonato Catarinense 03/03/2017 | 13h43

O zagueiro Júnior Fell e o volante Elber vão desfalcar odomingo contra o, no Estádio do Sesi, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do. Com lesões musculares, os dois foram vetados pelo Departamento Médico. Nem só de desfalques, porém, vive o técnico Cesar Paulista.Reabilitados, os atacantestreinaram normalmente ontem no gramado do Sesi, onde a equipe fez um coletivo. O meia Thiago Cristian também participou e deixou o campo queixando-se de dores. Ele será avaliado hoje para ver se terá condições de enfrentar o Alvinegro.Sem jogar nenhuma partida oficial no ano, o atacante argentino deve figurar entre os reservas, no mínimo. Ontem, Cesar trabalhou duas configurações: na primeira o meio- campo com dois volantes e dois armadores, e na segunda com três atacantes.– Vamos treinar novamente no Sesi amanhã (hoje), onde vou avaliar quem pode jogar e definir como vou escalar o time – pondera Cesar Paulista.Vindo de duas derrotas consecutivas e próximo da zona do rebaixamento (com oito pontos, o Metrô ocupa a oitava posição, com dois a mais que Almirante Barroso e Joinville, os últimos colocados), o Verdão mira a reabilitação diante do Figueira.