Filas começaram a se formar ao redor do Estádio Augusto Bauer cinco horas antes da partida

#VaiBruscão 01/03/2017 | 19h37

As primeiras movimentações de torcedores e vendedores ambulantes começaram já por volta das 16h, mas foi ao fim do expediente comercial, às 18h, que a fila em frente ao portão doganhou corpo e começou a cercar o muro e o hotel ao lado do campo. Rodolfo Viana, 63, foi preparado e levou uma cadeira de praia para esperar a abertura do portão de meia-entrada junto com o neto, Luís Augusto, de 9 anos.- Ele é louco por futebol e tive que vir trazê-lo para ver o jogo - conta o pai, trajado com uma camisa do Carlos Renaux.No portão ao lado, pessoas como Daniel Corrêa, 33 anos, que na semana passada foi um dos últimos a conseguir comprar ingressos para o jogo na Havan, e o irmão Ailton, corintiano, esperavam pela oportunidade de assistir ao confronto histórico.- O coração está dividido e a diferença entre os times é grande, mas futebol é futebol - conta.