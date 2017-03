Jogo contra o Corinthians coloca Brusque em uma nova vitrine

A relação entre Brusque e o mercado têxtil é centenária e começa com o surgimento das primeiras fabricantes de tecido do Estado, por volta de 1890 – antes mesmo do início do futebol no Brasil. Um pioneirismo que legou à cidade o título de "berço da fiação catarinense", ainda hoje repetido a esmo por radialistas em transmissões esportivas. Cem anos depois, em uma década de 1990 marcada por menor protagonismo da indústria – e por um título estadual do Brusque Futebol Clube –, o crescimento das confecções, lojas e centros comerciais de vestuário fez a cidade reinventar a própria vocação. Vitrines, araras e corredores com roupas a preços reconhecidamente baixos passaram a atrair cada vez mais turistas de várias partes do país e responder por uma fatia importante da economia e até da fama da cidade.

Hoje, quando a bola rolar no gramado do Estádio Augusto Bauer, Brusque estará novamente em uma vitrine, mas de outra forma. Diante de um gigante do futebol brasileiro, o Corinthians, em partida válida pela Copa do Brasil com transmissão da TV Globo e de canais de esporte por assinatura, onde segundos de visibilidade costumam custar muito, o time e os torcedores terão 90 minutos para sonhar e mostrar um pouco do orgulho brusquense. Um capítulo capaz de colocar o futebol como um produto ao lado do turismo de compras na prateleira de fontes de oportunidade para o município.



A economia e o esporte sempre andaram lado a lado em Brusque. Cônsul Carlos Renaux, que na cidade é nome de colégio, de rua, de praça, de estádio e de hospital, é conhecido por fundar a fábrica de tecidos que também levou seu nome – e, para os mais conhecedores, por ter financiado um protótipo que se tornou a primeira geladeira do Brasil, desta vez emprestando o título de cônsul à fabricante. Em 1944, por força de um decreto que impedia alusões a cidades e nações no nome de clubes – o mesmo que transformou os Palestras Itálias de São Paulo em Palmeiras e de Minas Gerais em Cruzeiro –, o Sport Club Brusquense, primeiro clube de futebol catarinense, adotou o nome de... Carlos Renaux.

Além de cidade dos tecidos, Brusque também é o berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina, competição criada pelo esportista e industrial Arthur Schlosser, sobrenome famoso entre os primeiros industriais têxteis do município. Num exemplo mais recente, a parceria entre o Brusque e a Havan, rede de lojas de departamentos, mas com origem no atacado têxtil, acumula resultados interessantes em campo e também em visibilidade.

O bom momento do time, que é vice-líder do Campeonato Catarinense e avançou à segunda fase da Copa do Brasil após bater o tradicional Remo (PA) por 2 a 1 em casa, tem empolgado a cidade, que nos últimos dias vive o clima de um jogo histórico. Apenas em uma loja de esportes da Avenida Cônsul Carlos Renaux mais de 250 camisas do Brusque foram vendidas.

– Todo dia são pelo menos cinco ligações de pessoas interessadas – conta o gerente Luciano Machado, que relata demora na entrega de um novo lote pelo fornecedor.

Na Havan, o clima de arquibancada é ainda mais nítido. No último dia 23 foram colocados à venda na loja os 3,6 mil ingressos referentes à torcida do Brusque. Filas se formaram desde cedo e as entradas se esgotaram em poucas horas. Nos dias seguintes, quem aproveitava o começo da folga de Carnaval para fazer compras inevitavelmente passava por manequins fardados com as camisas branca e preta do Bruscão.

– Tem vendido muito, já estamos no terceiro lote. A preta é a preferida. Tem sido um momento muito bom – conta a gerente Albertina Testoni Orthmann, que verá até o filho, de 20 anos, na arquibancada.



Clientes como o construtor Fábio Darolt Piffer, 26, aproveitaram para garantir uniforme a caráter para assistir de camarote – ou melhor, no aperto que deverá ser a Geral – à histórica partida no Augusto Bauer. Corintiano de coração, ele garante que vai encarar a partida como um jogo festivo e sairá do estádio feliz independente do resultado. O palpite para o jogo? Um bem comum entre os torcedores.

– Acho que vai para os pênaltis. É até bom, porque dá mais emoção – brinca o construtor.

Será o primeiro jogo que Fábio verá este ano no estádio, mas na memória de torcedor ele guarda com carinho outra partida pela mesma Copa do Brasil – em 2011, quando o time venceu o Atlético-GO por 3 a 2 em casa, apesar da eliminação no jogo de volta. Mas o torcedor compreende que o clima para a partida de hoje é diferente e pode refletir até mesmo em outros setores do município.

– É um jogo que mexe também com o comércio, com a cidade como um todo. Se o clube está bem, consegue uma boa renda, fica mais forte e isso pode ajudar a cidade também – opina o torcedor.