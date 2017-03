"Jogo desse jeito, o importante é passar, mas temos consciência de que fizemos um jogo muito abaixo", diz o técnico do Corinthians

Copa do Brasil 02/03/2017 | 01h45 Atualizada em

O Corinthians aumentou para cinco o número de jogos invictos na temporada nesta quarta-feira, com o empate sem gols seguido por vitória na cobrança de pênaltis sobre o Brusque, por 5 a 4, no Estádio Augusto Bauer. Feito que colocou o Timão na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda assim, o desempenho não agradou o treinador Fábio Carille.

– Jogo desse jeito (mata-mata em partida única), o importante é passar. Mas a gente tem a consciência que fizemos um jogo muito abaixo. Mesmo na única derrota no ano, contra o santo André, a gente teve volume, a gente criou, conseguiu envolver o adversário. E hoje, um pouquinho desconcentrado, tecnicamente alguns jogadores abaixo, fez com que o nosso jogo não fosse legal – afirmou ao final da partida.



::: Veja como foi a noite da partida histórica do Brusque em fotos e vídeos



Carille também falou do desempenho do Brusque, que teve o domínio do confronto durante algumas partes, em especial na etapa inicial:

– O adversário qualificado conseguiu nos envolver, principalmente na primeira etapa. E no segundo tempo a gente conseguiu ajustar um pouquinho. Mas a gente foi muito abaixo do que está acostumado – completou.

Questionado sobre as condições do Estádio Augusto Bauer, Carille foi enfático:

– O gramado dava condições de jogar. O estádio é pequeno. A gente veio antes para treinar e conhecer. A gente não tem que lamentar nada, temos que enfrentar, o campeonato é assim mesmo.

Na terceira fase o Corinthians vai enfrentar o Luverdense-MT, que nesta quarta-feira eliminou o Avaí também nos pênaltis, na Ressacada, após o empate em 1 a 1 na etapa regulamentar.