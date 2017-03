Moradores de Brusque levaram a família para acompanhar a partida contra o Corinthians

#VaiBruscão 01/03/2017 | 23h21

O empresário Rosenildo Eustáquio, 34 anos, só conseguiu garantir um espacinho na grade para acompanhar o duelo histórico do Brusque. Imigrante, ele saiu de Salvador, na Bahia, há 15 anos para buscar uma vida melhor no Vale. Assistiu o primeiro tempo acompanhado do filho Arthur, de 5 anos, que já é filho da terra do Cônsul.



Assistiu o primeiro tempo com o pequeno acomodado nos ombros, acompanhando um pouco pelo campo e um pouco pela internet, para não perder nenhum lance.