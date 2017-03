PM monta esquema de segurança para acompanhar torcidas em Brusque

#VaiBruscão 01/03/2017 | 22h51

O receio de que a partida pudesse provocar algum conflito entre as torcidas antes do jogo não se confirmou. O forte esquema de segurança reservou mais de 30 policiais e 15 viaturas somente para a chegada dos clubes e torcedores do Timão. Os membros da Gaviões vieram em quatro ônibus e entraram separados em grupos, o que garantiu tranquilidade à entrada.





Torcedores locais, como o casal Luciano e Juliana Bittencourt e a pequena Isabele, que são paulistas, mas moram há dois anos em Itapema, também compareceram.



Com as ruas ao redor do estádio interditadas, parte a torcida do Brusque deixou os carros na região central e, como no hino de outro clube, o Grêmio, deixou claro que até a pé irá onde o Brusque estiver. Pouco antes da bola rolar, com o estado já apinhado de torcedores, quem morava ou conhecia alguém da Rua Lauro Muller firmou lugar nas sacadas de frente para o estádio. Um ou outro tentava vender um último ingresso enquanto os sem-ingressos tentavam espiar algo pela fresta do portão. Só não podia era perder o grande jogo.