Ruas do Centro de Brusque serão interditadas para partida contra o Corinthians

O comando da Polícia Militar de Brusque informou que a torcida do Corinthians será isolada pela equipe da PM tanto na área interna quanto na externa do estádio. As ruas Bepe Rosa (Beira-Rio), na altura do pavilhão da Fenarreco, e na rótula da Apae, e outras vias como Lauro Müller ficarão interditadas para o trânsito, a partir das 19h, com acesso somente a ônibus dos visitantes. Deslocamento deve ser feito a pé.



Torcedores com camisa do Brusque não poderão entrar no setor dos visitantes e, da mesma forma, quem estiver com camisa do Corinthians não conseguirá acessar a área da torcida do time da casa. Está prevista uma mobilização de 152 pessoas – 104 policiais militares, 12 bombeiros, cinco policiais civis, seis guardas de trânsito e 25 seguranças de uma empresa privada. O Corpo de Bombeiros terá no local um caminhão tanque e uma ambulância, e a Polícia Civil montará uma delegacia para resolver pequenos delitos. A operação terá presença de policiais do pelotão tático (PPT) e Rocam de Brusque e também da polícia de choque, companhia de cavalaria montada e canil de Florianópolis, PPT de Blumenau.



O comandante da PM de Brusque, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, lembra que o plano de segurança vem sendo desenhado desde a vitória sobre o Remo:



– Contamos com o bom-senso e a colaboração do torcedor. Que todos lembrem que é só um jogo de futebol e que no dia seguinte a vida segue. Que o espetáculo fique só no gramado, em especial pela exposição que esse jogo terá – pondera.