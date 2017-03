"Saímos de cabeça erguida pensando no Campeonato Catarinense", diz Pingo após a eliminação do Brusque na Copa do Brasil

Não deu 02/03/2017 | 01h05

Triste com a eliminação em uma disputa emocionante até o fim, mas orgulhoso do desempenho da equipe frente a um dos maiores clubes brasileiros. Foi assim que o treinador Pingo se mostrou em entrevista coletiva após a derrota do Brusque na Copa do Brasil nesta quarta-feira à noite.

— Temos que respeitar, o Corinthians teve mérito, então a sensação é de tristeza. Mas, ao mesmo tempo, de consciência de que a gente pode melhorar um pouco mais. O importante disso tudo foram os jogadores vibrantes, que procuraram do início ao fim. Isso me deixa feliz e esperançoso, porque agora eles têm que manter essa sequência — avaliou.



Com um empate em 0 a 0 no tempo normal e uma partida de igual para igual contra o Timão, o time foi bem avaliado pelo treinador. Pingo destacou a proposta de jogo da equipe, que não temeu o rival e foi para cima buscando o resultado.



— A equipe tá de parabéns. Saímos de cabeça erguida pensando no Campeonato Catarinense, para brigar pelo título, pois hoje mostramos que temos totais condições — ressaltou, de olho na briga pelo segundo turno do Estadual, que já tem o Avaí garantido na final.