Três nadadores completam travessia entre Florianópolis e Porto Belo

Natação 07/03/2017 | 15h12

Já imaginou em nadar 43 quilômetros em mar aberto? Sair de Florianópolis e só parar em Porto Belo? Pois três nadadores brasileiros fizeram isso nesta segunda-feira e foram os primeiros a completar a Travessia das Ilhas, desafio organizado pela prefeitura de Porto Belo e empresários da cidade.





Marcos Campos, Adherbal de Oliveira e Samir Barel conseguiram a façanha saindo de Ponta das Canas, na Capital, e nadando até a ilha de Porto Belo. O trajeto foi inspirado na travessia do Canal da Mancha, que liga o Sul da Inglaterra ao Norte da França, uma das provas mais famosas do mundo.Samir Barel, um dos mais experientes maratonistas aquáticos do Brasil, destacou como a prova serve, inclusive, para o turismo:— As maratonas aquáticas podem contribuir de forma positiva, diferente e motivadora para os amantes da natação em águas abertas, para conhecerem um dos destinos turísticos mais visitados e— disse o atleta após a conclusão da prova.