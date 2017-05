Assembleia mantém Pedro Nascimento até outubro na presidência do Metropolitano

Futebol 09/05/2017 | 21h33 Atualizada em

Em assembleia convocada pelo Conselho Deliberativo, os sócios do Metropolitano com direito a voto definiram pela manutenção de Pedro Nascimento como presidente até outubro deste ano.Outra mudança no estatuto foi a ampliação de dois para três anos o mandato.



Além disso, a assembleia discutiu pontos referentes ao Conselho Deliberativo: o presidente será eleito em julho e os conselheiros em si em outubro. Não houve qualquer discussão sobre a participar ou não da Série D. Nesta quarta-feira a diretoria tem reuniões para definir sobre o assunto.