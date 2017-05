Augusto Ittner: "Com a base, Metrô quer ser o azarão de seu grupo na Série D"

Futebol 20/05/2017 | 08h31





Há fora das quatro linhas uma empolgação incomum e, confesso, até inesperada de certa forma com o Metropolitano para a Série D do Brasileiro. Não dos torcedores, é claro, que estão alimentados pela revolta da formação de um elenco teoricamente não competitivo, mas de diretores e pessoas ligadas às categorias de base do Verdão de Blumenau.



Em meio à preocupação de uma pífia campanha na quarta divisão nacional, que se prolifera nas redes sociais e pelos cafezinhos de esquina, há quem aponte o time como azarão do Grupo A17. O entrosamento dos garotos e o resquício de jogadores que ficaram após o Estadual são fatores interessantes, mas ainda pago para ver como o time se comportará.



É fato que, assim como no ano passado, as equipes estão com investimentos minimizados e teoricamente os elencos se nivelam por baixo. Isso significa que equipes com mais sincronia entre os 11 que começam jogando tendem a se diferenciar – pelo menos na primeira fase. Em uma avaliação crua dos adversários que o Metropolitano enfrentará, é possível dizer que o clube blumenauense, PSTC-PR e São José-RS brigarão por uma vaga.



A outra, convenhamos, já está nas mãos do Ituano-SP, que tem um projeto a longo prazo e mais grana em caixa. Aguardemos domingo. Só lá veremos se no futebol realmente “não há mais bobo”, como no clichê, ou se o Metrô apenas cumprirá tabela nos seis jogos que virão.