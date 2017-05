Augusto Ittner: Metrô quer ser o terceiro catarinense a entrar no Ato Trabalhista

Futebol 13/05/2017 | 07h01

vai intensificar a partir da próxima semana a discussão sobre a entrada no. A estratégia é centralizar em uma conta judicial o pagamento a credores que entraram com ações contra o clube e com isso, na prática, minimizar a dívida com ex-atletas.O presidente— que teve o mandato tampão estendido até novembro — já está em contato com um advogado que fará o trâmite para a formalização do Ato que é tratado como apara que o Verdão mantenha as atividades. Se der certo, o Metrô irá pedalar uma dívida de aproximadamente, amenizando uma boa fatia do problema financeiro.O detalhe é que o clube terá que assumir pagamentos mensais àque precisam ser seguidos à risca, caso contrário tende a fechar as portas. Em Santa Catarina dois clubes já conseguiram formalizar o Ato:e, mais recentemente, oNa Justiça o Metropolitano tem contra si 27 processos trabalhistas e, conforme análise superficial dos advogados— especialistas em Direito do Trabalho e Desportivo – preenche os requisitos necessários para entrar nesse