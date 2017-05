Augusto Ittner: placares eletrônicos do Galegão são apenas peças de decoração

Opinião 15/05/2017 | 14h12 Atualizada em

Uma das coisas mais bizarras ao colocar os pés em um jogo no Galegão é olhar para cima e ver os dois placares eletrônicos mais inúteis da história do esporte. Maltratados pela má conservação e falta de manutenção, os equipamentos – que são essenciais para praticamente todas as modalidades disputadas no ginásio – são apenas peças de decoração em meio às cadeiras azuis e brancas. Em jogos de basquete, seja do feminino que desde o fim do ano passado até abril disputou a Liga Nacional, ou do masculino, que ainda disputa a Liga Ouro em busca do acesso ao NBB, ou até mesmo no futsal, a saída foi usar pequenos placares cedidos pela Federação Catarinense de Basquete para apenas quebrar um galho.



Ruim para o torcedor, pior para os atletas e péssimo para o ginásio em si. Conforme assessoria do Parque Vila Germânica, responsável pela manutenção do Galegão, o placar menor, localizado à esquerda das cabines de imprensa, começou a ser consertado na tarde de quinta-feira. Já o outro, maior, requer outro tipo de serviço que ¿já está em fase de contratação¿. Menos mal.