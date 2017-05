Augusto Ittner: "Querendo ou não, o Blumenau é favorito na Série C do Estadual"

Futebol 20/05/2017 | 06h31





Projetar como será o desempenho do Blumenau Esporte Clube na Série C do Catarinense não é uma tarefa fácil. Muito embora a composição do elenco tenha sido feita com jogadores jovens, mas ao mesmo tempo com uma pequena bagagem em passagens pelo Rio de Janeiro, faltam informações dos outros times.



Se por um lado o desempenho nos jogos-treinos contra o Brusque agradou, por outro a falta de informação quanto aos adversários impede uma avaliação mais sólida de como pode ser a campanha do Tricolor. Fato é que quanto à preparação, o Blumenau está um passo à frente dos demais por ter feito pré-temporada e já mostrar certo entrosamento. Como será isso na prática é outra história, mas o favoritismo é inevitável. Se ele vai se confirmar, ou não, saberemos domingo, em Caçador.