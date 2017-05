Augusto Ittner: Salário dos atletas de Blumenau é incluído no Portal da Transparência

Esportes 07/05/2017 | 19h14

A medida teve algumas boas pitadas de polêmica, mas mesmo entre prós e contras, os valores repassados mensalmente aos atletas de Blumenau foram incluídos no Portal da Transparência da prefeitura. Alguns técnicos questionam que a exposição do salário pode aumentar a concorrência e o assédio de outros clubes (ou cidades), que podem oferecer mais dinheiro e instigar um vaivém de atletas no município.



Por outro lado, a nitidez dada a uma despesa que corresponde a mais de R$ 3 milhões do orçamento da Fundação Municipal de Desportos (FMD) é uma boa sacada em um momento de transparecer recursos públicos. Para acessar, basta entrar no blumenau.sc.gov.br > Transparência > Despesas por órgão > selecionar Fundação Municipal de Desportos.



