Augusto Ittner: "Vitória do Metrô dá moral, mas não pode subir à cabeça"

Um "parabéns pra você" ecoava dos vestiários e, sorridentes, com caixas de pizza na mão, os jogadores do Metropolitano deixavam o Estádio do Sesi neste domingo depois da vitória sobre o PSTC-PR. A confiança até inesperada antes do jogo (por conta do rebaixamento e problemas financeiros vividos pelo clube), se confirmou com a boa largada na Série D, protagonizada por garotos das categorias de base.



Primeiro com João, é claro, formado pelo clube blumenauense, autor de um gol típico de camisa 9. Segundo pela atuação consistente e segura do goleiro Igor Koehler que, aos 20 anos, mostrou que não perde em nada para outros mais experientes que passaram por aqui durante o Campeonato Catarinense – como Vilar, por exemplo, que não transmitia confiança alguma para a equipe.



Na segunda-feira, porém, é dia de colocar os pés novamente no chão, tal como estavam antes de começar a quarta divisão. Embora manter a confiança e a alegria de jogar seja essencial para a equipe de Isaque Pereira, a vitória sobre o time paranaense – que não é aquilo tudo, viu? – por 1 a 0 não pode omitir erros cometidos durante o jogo.



Contra-ataques cedidos deixando jogadores no mano a mano e passes comprometedores errados no meio-campo podem custar caro contra times mais eficientes, como devem ser São José-RS e Ituano-SP. Interessante é que mesmo com falhas na armação das jogadas por parte de Paulo Victor e Maikinho, o setor defensivo do Metropolitano passou confiança. Na zaga, Júnior Fell e Maurício mostraram maturidade, com o auxílio do experiente Willian, remanescente do Estadual e que honra a braçadeira de capitão.



Na prática, Isaque terá três dias para trabalhar a equipe. Tempo curto, mas que precisa ser suficiente para aproveitar ainda mais o entrosamento do time e a jovialidade dos atletas que embarcam quinta-feira à noite para Porto Alegre.