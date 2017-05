Blumenau conquista 21 medalhas no Campeonato Estadual de Atletismo

Esporte 09/05/2017 | 19h20 Atualizada em

Com 21 medalhas no total, a delegação blumenauense (AABlu/Unimed/FMD) conquistou o segundo lugar geral no masculino e quarto no feminino durante o Campeonato Estadual de Atletismo, que rolou no fim de semana em Florianópolis. Destaque para Amanda Scherer (arremesso de peso), Nair da Rosa (marcha atlética), Carlos Alexandre Firmo de Moura (5.000m), Moacir Zimmermann (marcha atlética), Vinicius Theiss (800m) e Willian Schramm Deschamps (100m e 200m rasos) que conquistaram o ouro.



OS RESULTADOS



Feminino



Ouro: Amanda Scherer (arremesso de peso) e Nair da Rosa (20.000m marcha atlética).



Prata: Gabriela Aline Grunow (100m e 200m rasos).



Bronze: Angélica Christ (5.000m), Fabiana Antunes da Silva (20.000m marcha atlética), Ludimila Maria Cardoso (100m e 200m rasos).



Masculino



Ouro: Carlos Alexandre Firmo de Moura (5.000m), Moacir Zimmermann (20.000m marcha atlética), Vinícius Theiss (800m), Willian Schramm Deschamps (100m e 200m rasos).



Prata: Anderson de Souza, Jean Carlos Barbosa, Lucas dos Santos Michel e Willian Schramm Deschamps (revezamento 4x100m), Carlos Alexandre Firmo de Moura (10.000m), Jucian Rafael Pereira (110m com barreiras), Willian Schramm Deschamps, Vinicius Theis, Oriel Proença Cani e Jucian Rafael Alcantara Pereira (revezamento 4x400m) e Luis Felipe dos Reis (lançamento do martelo).



Bronze: Jean Carlos Barbosa (salto em distância), Lucas Testoni Longen (lançamento do martelo) e Pedro Honório Nascimento (decatlo).