Blumenau enfrenta o Botafogo nesta terça-feira pela Liga Ouro

De um lado, o Botafogo, segundo colocado na Liga Ouro de basquete masculino e time com o melhor aproveitamento da competição – com um jogo a menos. Do outro, Blumenau, que vai à quadra embalado por cinco vitórias consecutivas que garantiram vaga antecipada nos playoffs da competição nacional. É com esses ingredientes e outros mais que blumenauenses e cariocas medem forças nesta terça-feira, às 20h, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão.



O time da Estrela Solitária tem na manga o retorno do armador norte-americano Jamaal Thaddius Smith, líder em cinco de 15 estatísticas individuais da competição, entre elas a melhor média de pontos por jogo. Os blumenauenses, por sua vez, voltam à quadra onde levaram a melhor sobre o adversário no último encontro: 98 a 86, na prorrogação, no último dia 27. Em casa e com o apoio da torcida, a equipe comandada pelo técnico Sérgio Carneiro, o Serjão, busca o sexto triunfo consecutivo. A expectativa da diretoria do Blumenau é de casa cheia, tanto que no domingo teve ação de divulgação da partida feita pela comissão de pais dos atletas no Parque Ramiro Ruediger.



— A sequência de vitórias veio em boa hora. O que brigamos agora é por uma posição melhor na competição. Queremos melhorar a classificação e ficar em segundo, mas é preciso vencer todos os jogos e são bem duros os compromissos que temos pela frente. Queremos rodar bastante e continuar jogando duro — comenta o treinador.



A partida marca o adeus dos blumenauenses do Galegão na primeira fase da competição. Uma despedida com cara de decisão. Os próximos três jogos serão fora de casa, contra Brusque e Contagem-MG. O reencontro com a torcida será apenas em partidas mata-mata, quando o time estiver na luta pelo título da Liga Ouro e, consequentemente, uma vaga na próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).



Elenco do Botafogo chegou na segunda-feira a SC



Os atletas do Botafogo desembarcaram na segunda-feira em terras catarinenses, em Navegantes, e tentam assumir a liderança do torneio. Para isso, contam com o retorno de Jamaal, que tinha ficado fora de cinco dos últimos seis jogos do Alvinegro.



— Ele (Jamaal) é o cestinha da Liga, então não precisa dizer mais nada. Ele deu muito trabalho para a gente, representou 40% do time nas partidas disputadas no Rio de Janeiro. Mas se o campeonato terminasse hoje, teríamos que jogar com o time completo e seria contra eles. Então é bom encará-los em quadra, afinal é um espetáculo para o público também — pondera Serjão.



O Botafogo precisa de pelo menos duas vitórias nos três jogos que fará na excursão por Santa Catarina para ficar na ponta da tabela. Blumenau, por sua vez, foca nos próximos jogos para terminar a primeira fase na segunda colocação. Na quinta-feira os cariocas visitam o Joinville e no sábado vão até Brusque. Nesta semana, os blumenauenses jogam contra Brusque na quinta-feira, na casa do adversário.



Serviço:

O quê: Blumenau x Botafogo pela 17ª rodada da Liga Ouro de basquete masculino

Quando: Terça-feira, às 20h

Local: Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, em Blumenau

Ingressos: R$ 10, na bilheteria do ginásio.