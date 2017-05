Blumenau Esporte Clube confirma jogos-treinos contra o Brusque

Tricolor 09/05/2017 | 18h00 Atualizada em

Em preparação para a Terceira Divisão do Estadual, o Blumenau Esporte Clube confirmou para esta quinta-feira (11) e domingo (14), jogos-treinos contra o Brusque. Os confrontos ocorrem às 15h30min e às 10h, respectivamente, e serão no CT Rolf Erbe, em solo brusquense.



Esses serão os primeiros dois duelos "pra valer" que o Tricolor terá antes do início da Série C do Catarinense e dois bons desafios – já que teoricamente os adversários que terá pela frente têm qualidade técnica inferior ao Brusque. A estreia do Blumenau será contra o Caçador, fora de casa, dia 21 deste mês.