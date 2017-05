Blumenau Esporte Clube lança promoção de ingressos para os jogos em casa na Série C

Estadual 16/05/2017 | 19h08 Atualizada em

A estreia em casa na Terceira Divisão do Campeonato Catarinense ocorre apenas no próximo dia 28, contra o Imbituba, mas a diretoria do Blumenau Esporte Clube já se mobiliza para comercializar as entradas para todos os jogos do Tricolor na competição.



Os ingressos custarão R$ 20 para a arquibancada lateral do Sesi, porém o torcedor que comprar o passaporte antecipado para as quatro partidas da primeira fase vai desembolsar R$ 40. A campanha vale até o dia 27, véspera da segunda rodada da Série C do Estadual. As entradas podem ser adquiridas clicando aqui.