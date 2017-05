Blumenau explora os erros do Botafogo e vence última partida em casa na primeira fase da Liga Ouro

Basquete 16/05/2017 | 21h52 Atualizada em





Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Quem passasse próximo à rampa de acesso do Ginásio Sebastião Cruz ou ouvisse qualquer burburinho que viesse de dentro do Galegão, jamais imaginaria que o que estivesse prestes a começar na noite desta terça-feira era um jogo de basquete. Esqueça o rap ou o hip hop internacional que fizeram parte do cenário de aquecimento dos atletas de Blumenau, porque era um pagodão feroz o responsável por trazer a trilha sonora que antecedia a partida. E embalados pelo pandeiro do Thiaguinho e o cavaquinho de Pixote, no climão de churrasco na laje, os donos da casa distribuíram ousadia e alegria para confirmar a quinta vitória consecutiva na Liga Ouro — a divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).



O jogo começou e terminou tenso, isso graças ao comportamento dos jogadores em quadra e da própria arbitragem que distribuiu faltas técnicas principalmente no primeiro tempo de jogo. Mais tranquilo dentro de quadra, o time de Blumenau conseguiu explorar os erros ofensivos de Botafogo para gradativamente construir a vitória. Enquanto os alvinegros cariocas se preocupavam mais em questionar o trio Cristiano Maranho, Cauan Santos e Gabriela Pilatti, responsáveis pelo apito, os anfitriões jogavam bola.



Nesse vaivém de pontos – e com direito a um arremesso certeiro do meio da quadra no fim do segundo quarto para os alvinegros —, blumenauenses esgotaram os 20 primeiros minutos com 45 a 36 no placar. Nos dois últimos períodos do jogo, tal como no primeiro confronto das duas equipes no Galegão, sobrou emoção. Enquanto o Botafogo se assanhava e encostava no placar, alguns torcedores que suavam frio pelas mãos de nervosismo vibravam enlouquecidamente cada vez que o barbante branco do aro tremulava em embalos ofensivos de Blumenau.



No fim, tudo deu certo. Com uma paciência de dar inveja, o time de Luiz Semmke, Lazzaris e companhia manteve a vantagem construída no começo do jogo para garantir a vitória por 75 a 66. Destaque para o norte-americano Deonta Stocks, cestinha blumenauense com 16 pontos.



A vitória faz com que Blumenau iguale no número de pontos com Joinville, 27, e siga à caça da terceira posição na primeira fase da Liga Ouro. Já o Botafogo fica com 31 e segue empatado na liderança com o Contagem-MG, com 31.



Classificado, o time do técnico Serjão pode até terminar a primeira fase em terceiro lugar, mas depende de uma combinação de resultados. A tendência é de que a equipe enfrente cariocas ou mineiros nos playoffs semifinais. Na próxima rodada, os blumenauenses pegam a Rodovia Ivo Silveira para enfrentar o já eliminado Brusque na quinta-feira, às 20h. Depois, o time viaja para uma sequência de dois confrontos contra os mineiros dias 26 e 28, nos duelos que fecham a primeira fase da competição.