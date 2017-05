Blumenau Futsal enfrenta Tubarão em casa à procura da primeira vitória no Estadual

Bola pesada 23/05/2017 | 09h01

Em busca da primeira vitória no Campeonato Catarinense, a equipe de futsal de Blumenau volta à quadra hoje à noite. Os blumenauenses recebem o Tubarão, às 20h15min, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. Até aqui, em três jogos, a equipe comandada por Alexandre Melo, o Xande, contabiliza um empate e duas derrotas.



O comandante terá um reforço importante para o confronto diante do time do Sul do Estado. O ala Vitor Cani, que está recuperado de lesão, treina com o grupo desde a última semana e estará em quadra hoje à noite. O atleta é visto como mais uma peça importante.



— O Vitor é um atleta que vai ser importante no estadual. Nós conhecemos o potencial dele e sabemos que vai nos ajudar muito — afirmou o treinador.



Uma vitória coloca o Blumenau Futsal na zona de classificação à segunda fase da competição. Ontem pela manhã o grupo fez o penúltimo treino na preparação para o confronto na quadra do Galegão. O treinador aproveitou para fazer testes técnicos, como ações de superioridade numérica aliada à velocidade. Um dos focos do exercício foi o desenvolvimento de jogadas e rotatividade do elenco. Hoje pela manhã o time faz mais um treinamento.



A diretoria do clube blumenauense segue com a promoção para encher ginásio: quem comprar um ingresso antecipado (veja os pontos de venda na tabela) por R$ 5 até as 12h de ganha outro gratuitamente. Nas bilheterias do ginásio, na hora da partida, a entrada única custará R$ 5.



Blumenau Futsal x Tubarão

O quê: 3ª rodada da 1ª fase do Campeonato Catarinense de Futsal

Quando: Hoje, às 20h15min

Local: Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, em Blumenau



Ingressos: R$ 5. Pontos de venda – AD Hering, Skina Esportiva, Blubel Esportes, Blubel Magazine, Comercial Quanta Coisa, Palestra Esportes, La Bambina Modas, La Fioleta, Loes Materiais de Construção e Padaria Bublitz.