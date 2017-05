Blumenau goleia na estreia da Série C do Catarinense

Futebol 21/05/2017 | 18h48 Atualizada em

O Blumenau Esporte Clube começou bem a caminhada para o acesso à segunda divisão do futebol estadual. Neste domingo, na estreia da Série C do Campeonato Catarinense, a equipe demonstrou força e, mesmo jogando longe de casa, goleou a Caçadorense, no Oeste do Estado, por 4 a 1.



Esta foi a terceira vitória em três jogos do time de Blumenau contra o adversário — as outras duas partidas ocorreram pela Série B, em 2014.



O Blumenau abriu o placar no fim do primeiro tempo com o zagueiro Fugão. Na etapa complementar, ampliou com outro zagueiro, Alex, de cabeça. Um minuto depois, o atacante Lucas Vaz anotou o terceiro. A Caçadorense ainda descontou aos 35 minutos, com Daniel, mas Fugão marcou mais uma vez e fechou o placar.



No próximo domingo, o Blumenau volta a campo. Em sua estreia em casa, enfrenta o Imbituba, às 15h30min, no Sesi.



