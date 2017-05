Blumenauense Duda Amorim conquista o tri da Liga dos Campeões da Europa

Handebol 08/05/2017 | 21h07 Atualizada em

A blumenauense Eduarda Amorim pôde soltar o grito de vencedora da Liga dos Campeões da Europa feminina no domingo. Diante de mais de 12 mil pessoas, a equipe de Duda, o Györ Audi ETO, da Hungria, conquistou pela terceira vez o título da maior competição de clubes do mundo depois de vencer o HC Vardar, da Macedônia, por 31 a 30, em partida disputada em Budapeste, na Hungria.



Dono da melhor defesa da Liga, o húngaro Györ foi superior no primeiro tempo, viu o adversário desperdiçar ataques e saiu para o intervalo com 15 a 12. Na segunda etapa, outra brasileira fez a diferença: Mayssa Pessoa, goleira do HC Vardar, entrou bem e ajudou o time macedônio a igualar o placar pela primeira vez no jogo: 24 a 24, aos 22 minutos.



O duelo terminou em 26 a 26 e foi para a prorrogação, onde a equipe de Duda levou a melhor. A blumenauense marcou três gols na decisão.O HC Vardar teve o melhor ataque do torneio e chegou à decisão pela primeira vez. Já o Györ conquistou a taça pela terceira vez nos últimos cinco anos. O último título havia sido em 2014.



– Estou muito feliz. Foi lindo. Jogamos como equipe, acreditamos desde o início. No final, foi um ataque de coração. Olhávamos uma no olho da outra e sabíamos que ia dar certo. Agora vou comemorar bastante porque esse time merece. Agradeço a torcida toda do Brasil. Obrigada por terem torcido tanto por nós – comemorou Duda.



Mesmo antes de entrar em quadra, a armadora blumenauense pôde comemorar uma premiação individual. Melhor jogadora de handebol do mundo em 2014, Duda foi escolhida como a melhor defensora da Liga em votação feita pela internet e encerrada no dia 2.