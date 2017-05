Chegada do goleiro Michel fecha ciclo de contratações do Blumenau para a Série C

Augusto Ittner 13/05/2017 | 06h21

Atleta estava no futebol do Mato Grosso. Foto: Divulgação / Reprodução

Chegou na sexta-feira o último reforço dopara a disputa da Série C do Catarinense. O goleiro, que vem do Mato Grosso, é, conforme o presidente Wanderlei Laureth, a última contratação da equipe.O trabalho durante a semana que vem será para regularizar todos os atletas e recuperar o meio-campoe o atacanteque sentiram dores musculares antes mesmo do jogo-treino contra o Brusque e foram poupados. A estreia do Tricolor será contra o, dia 21, às 15h30min, no Estádio Carlos Alberto da Costa Neves.