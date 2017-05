Com casa cheia, Blumenau Futsal empata com o São Lourenço

Campeonato Catarinense 13/05/2017 | 21h55 Atualizada em

O ginásio do Galegão cheio para apoiar mais uma partida do Blumenau Futsal no Campeonato Catarinense neste sábado à noite não conseguiu ver o time da casa sair vitorioso. Após começar na frente do placar, o time levou o empate e terminou a terceira rodada do Estadual com o placar marcando 1 a 1 contra o São Lourenço.

A partida, que começou às 19h, foi dura e com poucas chances de gol para ambos os lados. Muita marcação, jogadas rápidas e divididas fortes deram a tônica da partida.

Blumenau saiu na frente com um gol de falta marcado por Denis no primeiro tempo. Na segunda etapa a partida ficou mais acirrada e, com ânimos exaltados, a briga em quadra ficou mais intensa. Com o relógio marcando oito minutos para o fim do jogo o São Lourenço conseguiu o empate. João Lucas foi quem anotou para o time do Oeste catarinense.

Para o treinador de Blumenau, Alexandre de Mello, o Xande, a equipe mostrou um desenvolvimento físico e técnico comparado às partidas anteriores, mas tropeçou na ansiedade:

- Tem toda a pressão de jogar em casa com o ginásio lotado. Faltou controlar um pouco o lado emocional e manter a calma. É bom para que o time aprenda a jogar com cobrança.

Com duas derrotas e um empate no campeonato, o Blumenau Futsal tem o próximo compromisso no dia 23, mais uma vez no Galegão, contra a equipe de Tubarão.