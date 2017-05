Troféu 19/05/2017 | 19h41 Atualizada em

Mal deu tempo para comemorar a conquista da Liga dos Campeões da Europa e o título de melhor defensora da principal competição de handebol feminino entre clubes no mundo. Isso porque a blumenauense Duda Amorim conquistou na quarta-feira pela oitava vez o Campeonato Húngaro com a camisa do Györ no torneio que fecha a temporada 2016/2017 do esporte no Velho Continente. O time da blumenauense venceu o (prepare-se para a leitura do nome do adversário) Mosonmagyaróvár por 37 a 19.