Futsal de Blumenau recebe São Lourenço em jogo para lotar o Galegão

12/05/2017

Uns gostam de ficar atrás do gol, outros na lateral. Uns gostam de ver o jogo mais de cima, outros nos degraus mais baixos da arquibancada. Não importa onde, seja nas cadeiras azuis ou nas poucas branquinhas do Ginásio Sebastião Cruz, quem quiser escolher o seu lugar preferido para acompanhar Blumenau e São Lourenço terá de chegar cedo. Isso porque assim como na primeira partida em casa, contra o Joinville, no dia 24 de abril, a expectativa é novamente de casa cheia para o duelo válido pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense de Futsal. E se em uma terça-feira pós-labuta, um dia útil como outro qualquer, quase 3 mil pessoas estiveram no Galegão, os embalos de sábado à noite com a bola pesada rolando no tablado amadeirado são fatores que contribuem para projetar casa cheia.



Em quadra, outra motivação é a importância do confronto para o time blumenauense quando se pensa em classificação à segunda fase do Estadual. Com duas derrotas em dois jogos (para Concórdia e Joinville), o time do técnico Alexandro Melo, o Xande, precisa muito de uma vitória para voltar à briga – mesmo que apenas no início da competição – por uma vaga entre os oito classificados.



O confronto contra São Lourenço é considerado direto, já que o adversário é um dos que não disputam Liga Nacional e querem ciscar algo dentro do Campeonato Catarinense – tanto é que venceu as duas partidas que disputou até agora, contra Chapecoense e Avaí Floripa Futsal. Quem pensa que o time de São Lourenço do Oeste (cidade com pouco mais de 23 mil habitantes) será presa fácil, está bem enganado.



– É um time que vem com uma campanha muito boa nas últimas competições que disputou, tem uma equipe regular, madura, experiente. Não são líderes hoje do Estadual por acaso – avalia o técnico Xande, que na sexta-feira passou um vídeo aos atletas com detalhes de um amistoso do adversário.



Equipe terá duas estreias na partida de sábado

E se dentro de quadra Xande precisa de força total para triunfar sobre a equipe do Oeste, boas notícias surgiram com relação ao elenco durante a semana. Isso porque o ala Ciro – que teve problemas na documentação – foi regularizado junto à Federação Catarinense de Futsal (FCFS) e o pivô Didi volta de lesão e também fica à disposição. Para o treinador de Blumenau, os dois atletas trazem possibilidades táticas diferentes daquilo que o time viveu nas duas primeiras partidas do Estadual.



– Com eles a gente consegue atuar com oito jogadores e colocar dois quartetos em quadra. Isso no futsal é muito importante, principalmente com atletas que podem fazer a diferença. O Ciro foi um dos principais jogadores nos treinos de pré-temporada e o Didi vem com uma excelente referência do Umuarama-PR, onde disputou a Liga Nacional do ano passado – comenta Xande, que lamenta o desfalque do ala Andi que, gripado, é uma baixa de última hora.





Serviço

O quê: Blumenau x São Lourenço, pelo Estadual de Futsal

Quando: sábado, às 19h

Onde: Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão

Quanto: R$ 5